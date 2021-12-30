Чоловіка  госпіталізували, він у критичному стані / фото - ua.depositphotos.com

На Хмельниччині жінка разом зі своєю матір'ю вигнала чоловіка з хати під час п'яної сварки. Після цього дружина вдарила його ножем, коли той намагався залізти у будинок через вікно. Чоловік тікав від жінок та шукав допомоги босоніж, без верхнього одягу.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Хмельницької області.

Інцидент трапився 28 грудня, приблизно о 20:00. В селі Томашівка до чоловіка прибіг його поранений 41-річний сусід, він просив про допомогу та одразу знепритомнів. Про це повідомили у поліцію.

Правоохоронці встановили, що приблизно за годину до цього чоловік отримав ножове поранення після п'яної суперечки з дружиною та тещею. Усі вони випивали алкоголь, під час чого почалася сварка. Жінка та її матір виштовхали чоловіка на вулиці. Він намагався потрапити до хати та розбив палицею вікно.

34-річну дружину потерпілого затримали / фото - hm.npu.gov.ua

Проте залізти всередину чоловік не зміг. Його дружина схопила ніж та вдарила ним свого обранця. Після цього чоловік босоніж побіг до сусіда.

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Чоловіка, який отримав поранення, госпіталізували, він у критичному стані. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі затримали 26-річного чоловіка, який зарізав свою мачуху. Під час сімейної сварки пасинок двічі вдарив у шию жінки кухонним ножем.

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