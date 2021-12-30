Спочатку чоловіка виштовхали з будинку, а потім він отримав ще й важку травму.

На Хмельниччині жінка разом зі своєю матір'ю вигнала чоловіка з хати під час п'яної сварки. Після цього дружина вдарила його ножем, коли той намагався залізти у будинок через вікно. Чоловік тікав від жінок та шукав допомоги босоніж, без верхнього одягу.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Хмельницької області.

Інцидент трапився 28 грудня, приблизно о 20:00. В селі Томашівка до чоловіка прибіг його поранений 41-річний сусід, він просив про допомогу та одразу знепритомнів. Про це повідомили у поліцію.

Правоохоронці встановили, що приблизно за годину до цього чоловік отримав ножове поранення після п'яної суперечки з дружиною та тещею. Усі вони випивали алкоголь, під час чого почалася сварка. Жінка та її матір виштовхали чоловіка на вулиці. Він намагався потрапити до хати та розбив палицею вікно.

Проте залізти всередину чоловік не зміг. Його дружина схопила ніж та вдарила ним свого обранця. Після цього чоловік босоніж побіг до сусіда.

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Чоловіка, який отримав поранення, госпіталізували, він у критичному стані. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі затримали 26-річного чоловіка, який зарізав свою мачуху. Під час сімейної сварки пасинок двічі вдарив у шию жінки кухонним ножем.

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