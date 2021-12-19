За фактом трагічного випадку проведуть спеціальне розслідування.

У Миколаєві загинув 34-річний працівник приватного м'ясопереробного підприємства. Він проводив обвалювання туш худоби та потрапив під прес.

Про це повідомляє Державна служба з питань праці.

Зазначається, що трагедія сталася 16 грудня у Миколаївській філії приватного підприємства "Таврія Плюс"

"34-річного обвалювальника м'яса затягнуло у рампу гідравлічного пакувального преса. В результаті події чоловік отримав травму голови несумісну з життям", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожСтрус мозку та крововилив: у Києві гілка ледь не вбила жінку, яка відводила дитину до школиНа цей час в Управлінні Держпраці в Миколаївській області працюють над створенням комісії, щоб провести спеціальне розслідування нещасного випадку зі смертельним результатом.

Раніше повідомлялося, як у Києві загинув будівельник, який через порушення правил безпеки зірвався з 10-го поверху.

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Автор: Катерина Шварц