Йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Чоловік, який застрелив товариша під час полювання у Миколаївській області, виявися військовослужбовцем.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Інцидент стався 4 грудня за межами села Михайлівка Миколаївського району.

За даними поліції, 44-річний екс-військовий приїхав на полювання зі знайомими, які є чинними військовослужбовцями.

Читайте такожПомер один з постраждалих внаслідок аварії на Бурштинській ТЕСОдин із чоловіків вистрілив та влучив у знайомого. Чоловік загинув від вогнепального поранення у груди.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство". Мисливську рушницю вилучили.

48-річного стрілка затримали. Сьогодні йому повідомили про підозру. Санкція інкримінованої статті передбачає до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині мисливець з рушниці поранив жінку та дитину.

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Автор: Людмила Жерновська