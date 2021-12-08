Наразі поліцейські встановлюють причетних до вчинення злочину осіб.

У місті Первомайськ Миколаївської області, де нещодавно відмовили мовному омбудсмену в перейменуванні міста, невідомі пошкодили пам’ятник Героям Небесної сотні та воїнам АТО.

Про це інформує відділ комунікацій Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.

Читайте такожУ Харкові вандали облили фарбою пам'ятник Небесній сотні: за тиждень його так і не помили (фото)Зазначається, що сьогодні, 8 грудня, близько 7:20 до райвідділу поліції надійшло повідомлення від начальника управління ЖКГ Первомайська про те, що в центрі міста, біля зупинки громадського транспорту по вул. Грушевського, невідомі пошкодили та осквернили написами меморіал Героям Небесної Сотні та воїнам АТО.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство). Санкцією статті передбачено покарання до п’яти років обмеження волі.

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії щодо встановлення причетних до вчинення злочину осіб та притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, за поточну Хануку в Україні зафіксували щонайменше шість випадків нападів на Ханукії. Зокрема в Ужгороді Закарпатської області невідомі вандали скинули Ханукію в річку Уж. У Рівному на поваленій Ханукії була залишена записка зі зразковим змістом "Іудеї зловживають нашою толерантністю".

У Дніпрі Ханукію теж було повалено групою підлітків. У центрі столиці на Майдані Незалежності вандали також спробували зруйнувати постамент, однак їх зруйнували представники "Муніципальної варти". Також зазначається, що поряд із вандалами перебував Андрій Рачок, який повалив Ханукію на Подолі минулого року.

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Автор: Світлана Макринська