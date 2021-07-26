Медики намагаються врятувати життя потерпілого.

У місті Балта Одеської області 14-річний підліток за кермом мотоцикла отримав тяжкі травми, зіткнувшись з автомобілем.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася вчора у другій половині дня на вулиці Азовській.

"Повертаючи вліво, 44-річний водій автомобіля "ВАЗ" не надав перевагу мотоциклісту, який рухався по головній дорозі. В результаті зіткнення транспортних засобів 14-річний водій Forte Ft 125 отримав травми голови, політравму, забої та садна. Стан тяжкий, він перебуває у реанімації", - сказано в повідомленні.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що водій автомобіля був тверезий. Обидва транспортні засоби поміщені на штрафмайданчик.

Зазначається, що підліток не досяг віку, з якого дозволено керування таким двоколісним транспортним засобом, і був без мотошлема.

Також в ході розслідування буде дана правова оцінка діям батьків, які дозволили синові користуватися мотоциклом.

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Автор: Лариса Козова