В результаті різкого гальмування водієм автобуса жінка впала і зазнала серйозних травм.

Депутат Люботинської міської ради (Харківська обл.) Світлана Кучеренко серйозно травмувалася під час поїздки в автобусі, що прямував з Одеси в Київ.

Про це вона повідомила у Facebook.

Інцидент стався, коли Кучеренко після двотижневого відпочинку поверталася з Одеси до Києва автобусом перевізника "Гюнсел" (Gunsel). Жінка стверджує, що автобус не відповідав вимогам заявленого класу перевезень: бортові планшети для перегляду були відключені, чимало підлокітників зламано, в салоні – страшна задуха, тощо

Коли автобус ще не виїхав за межі Одеси, люди почали скаржитися, що кондиціонери не працюють.

"Кнопка для виклику помічника була відсутня. Я не витримала спеки і пройшла по салону, щоб звернутися до помічника водія із зауваженням – включити кондиціонери та планшети, на що він відповів, що кондиціонери включені (при цьому водій відразу натиснув на кнопку)...", - розповіла жінка. Крім того, він відповів, що планшети не функціонують, а скаржитися вона може в головний офіс "Гюнсел".

"Зрозумівши, що водії дане питання вирішувати відмовляються, я пішла на своє місце... і, коли, тримаючись за сидіння, стала йти, водій різко загальмував, і я "влетіла" вниз спиною на торпеду. Встати я не могла (від болю – УНІАН), лише присіла на сходинку...",- акцентує жінка, яка поверталася з Одеси з онукою.

При цьому автобус продовжив рух, а водії навіть не запитали, що сталося і чи потрібна допомога. Після падіння жінка не змогла нормально дихати, і, зрозумівши, що отримала серйозну травму, попросила викликати швидку допомогу. Однак автобус продовжив рух, і висадив її тільки на виїзді з Одеси, куди була викликана швидка допомога, яка доставила постраждалу в Одеську обласну клінічну лікарню. Обстеження (комп'ютерний томограф) показало, що у жінки перелом 4 ребер.

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Кучеренко також акцентує на тому, що ніхто з пасажирів, як і водії, не намагалися нічим допомогти.

Одеський активіст Олег Михайлик зазначив, що постраждалу, у якої також травма голови, висадили на КПП "Дачне" - в 20-ти км від Одеси.

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Автор: Лариса Козова