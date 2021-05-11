В Ананьївському районі Одеської області затримано чоловіка, який намагався живцем спалити сусідку.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався 10 травня.
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Зазначається, що жінка намагалася заспокоїти сусіда, який сварився з дружиною і хотів її побити. Агресивно налаштований нетверезий чоловік відреагував на це лайкою, а потім облив сусідку горючою речовиною і кинув у неї сірник. Одяг, що горів на жінці, гасили жителі села, які почули крики про допомогу. Вони ж викликали швидку допомогу і поліцію.
37-річну потерпілу госпіталізовано до місцевої лікарні з опіками шиї, тулуба і кінцівок. Стан її стабільно тяжкий.
"54-річного правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі його поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Його дії кваліфіковано як замах на умисне вбивство - за ч. 1 ст. 15 і ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України", - уточнили в поліцейському главку.
Призначено експертизи, допитуються очевидці і свідки події. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу.
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