Потерпілу госпіталізовано в тяжкому стані.

В Ананьївському районі Одеської області затримано чоловіка, який намагався живцем спалити сусідку.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався 10 травня.

Читайте такожУ моторошній аварії на трасі Київ-Чоп загинула ціла родина (фото, відео)

Зазначається, що жінка намагалася заспокоїти сусіда, який сварився з дружиною і хотів її побити. Агресивно налаштований нетверезий чоловік відреагував на це лайкою, а потім облив сусідку горючою речовиною і кинув у неї сірник. Одяг, що горів на жінці, гасили жителі села, які почули крики про допомогу. Вони ж викликали швидку допомогу і поліцію.

37-річну потерпілу госпіталізовано до місцевої лікарні з опіками шиї, тулуба і кінцівок. Стан її стабільно тяжкий.

"54-річного правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі його поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Його дії кваліфіковано як замах на умисне вбивство - за ч. 1 ст. 15 і ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України", - уточнили в поліцейському главку.

Призначено експертизи, допитуються очевидці і свідки події. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова