Свої дії чоловік поясним тим, що був роздратований, адже йому напередодні не продали вино.

В Ізмаїлі затримали чоловіка, який ходив вулицею та погрожував перехожим вбивством.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Одеської області.

Читайте такожВ Одесі виявили нелегалів з Узбекистану, які підпільно виготовляли хліб (фото)

Як повідомляється, нетверезий 48-річний чоловік ходив по вулиці з шумовим пістолетом, перезаряджав його та цілився у людей, які проходили повз. Налякані містяни сприйняли погрози застосування зброї як реальні та сповістили про це правоохоронців.

Поліцеським чоловік поясним, що ходив до знайомої по вино, але жінка алкогольний напій йому не дала, що його й роздратувало.

Правопорушнику повідомили про підозру за ч.1 ст.129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України. З ним була укладена угода про визнання винуватості. Згідно з санкцією статті, чоловіку загрожує покарання арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська