Зловмисник стверджує, що викрав машину через відсутність грошей для оплати за проїзд.

В Одеській області чоловік викрав таксі і мало не задушив водія.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, злочин було скоєно в січні в Савранському районі.

Зокрема, 24-річний житель районного центру Саврань 4 січня отримав замовлення на поїздку від подружжя - жителів передмістя Києва. Зокрема, таксист мав відвезти 31-річного чоловіка і його 26-річну супутницю до автобусної зупинки, щоб вони далі могли дістатися додому маршруткою.

Читайте такожНа Одещині стався вибух газу: двоє людей у тяжкому стані (фото)

Під час поїздки пасажир, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, накинув на шию водія шарф і почав його душити, але потерпілий вирвався і втік. Тоді зловмисник сів за кермо і поїхав разом зі своєю супутницею.

«Про подію потерпілий повідомив поліцію... Оперативники територіального відділення поліції і Департаменту карного розшуку Нацполіції швидко встановили особи підозрюваних, і розшукали їх під Києвом», - розповіли в главку.

Як з'ясувалося, чоловік 14 років відбував покарання у виправній колонії за тяжкі злочини. Він зізнався, що відібрав у таксиста машину, тому що не було грошей, щоб сплатити за проїзд ні йому, ні водієві маршрутного таксі.

Зазначається, що в Київській області зловмисник кинув викрадений автомобіль прямо на трасі, забравши з собою документи та телефон, який вирвав з рук водія, коли той тікав.

Читайте такожВ Одесі та Києві затримали членів транснаційної банди, які викрадали людей (фото, відео)

Дії зловмисника поліцейські кваліфікували за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу (викрадення), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Зараз вирішується питання про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за статтями 187 (розбій) та 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток тощо.) Кримінального кодексу України.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Триває слідство.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова