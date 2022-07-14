Фігуранту оголосили підозру і затримали.

На Одещині чоловік за шумну поведінку застрелив юнака.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що подія сталася в селі Великий Дальник, куди 19-річний потерпілий приїхав до місцевих товаришів. Компанія молодиків гучно відпочивала по сусідству з місцем проживання 53-річного чоловіка. Він зробив зауваження молодикам щодо порушення тиші і між ними почалася сварка.

"Обурений чоловік вистрілив з мисливського нарізного карабіна в бік одного з гостей сусіда - одесита, куля потрапила йому в грудну клітку. Потім правопорушник зі зброєю зачинився в будинку", - йдеться у повідомлені.

На місце події прибули правоохоронці, в ході перемовин з чоловіком той вийшов до них.

Під час невідкладного обшуку в оселі правопорушника правоохоронці вилучили зброю, понад 30 патронів та інші речові докази, які направлені на експертизу.

Слідчі Одеського районного управління поліції № 2 під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури кваліфікували дії громадянина за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголосили підозру і затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. За скоєне чоловіку може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, жителя Придністров’я, який замовляв теракти в Одесі, засуджено до 8 років в'язниці. Іноземець періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб.

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