Затриманому чоловікові загрожує до 12 років в'язниці та конфіскація майна.

У міжнародному аеропорту "Одеса" затримали іноземця, який підозрюється в крадіжці з квартири свого товариша-киянина $105 тисяч (понад 2 млн 800 тисяч гривень).

Про інцидент в аеропорту повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Зазначається, що квартирна крадіжка сталася у столиці на вул. Михайла Бойчука. Власник повідомив про те, що пошкоджено сейф, після чого зникли $105 тис.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, поспілкувались із господарем квартири та з’ясували, що до злочину може бути причетний його товариш.

Читайте такожНа Одещині невідомі вкрали $300 тисяч з автомобіля на АЗС"Встановлено, що один з іноземних товаришів потерпілого, який перебував в Україні, мав доступ до оселі. Скориставшись відсутністю господарів, зловмисник зайшов до квартири та, пошкодивши інструментами сейф, викрав звідти гроші", – йдеться у повідомленні.

У результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили місцеперебування підозрюваного. Його виявили в аеропорту міста Одеса, коли той намагався покинути Україну.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився громадянин іншої держави, 1975 року народження.

Під час поверхневого огляду у нього виявили та вилучили викрадені кошти.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Слідчі подали клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше в Одеській області було скоєно схожий злочин – на території торгового комплексу "Нове місто" (знаходиться недалеко від ринку "7-й кілометр") зловмисники відібрали у 37-річної підприємниці з Чернівців понад 1 млн гривень.

Автори: Світлана Макринська, Екатерина Присяжнюк