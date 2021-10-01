За попередніми даними, схема приносила додатковий "дохід" у щонайменше 70 тис. грн щомісяця.

На Одещині командиру військової частини повідомлено про підозру у вимаганні "відкатів" від підлеглих, які постійно їздять на ротацію в зону ООС.

Про це повідомляє Управління Служби безпеки України в Одеській області.

За попередньою версією слідства встановлено, що підполковник налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від підлеглих військовослужбовців, яких відрядили на службу в зону ООС.

Зокрема, за можливість отримати максимальну надбавку потрібно було сплатити половину з отриманої суми.

Читайте такожКолектори шантажували боржника наклепом про сексуальні домагання і поплатилися"У підпорядкуванні "ділка" перебувало майже 500 осіб. 95% з них постійно їздять на ротацію в зону ООС. Тож, за попередніми даними, схема приносила додатковий "дохід" у щонайменше 70 тис. грн щомісяця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисник залучив до схеми чотирьох спільників, які збирали кошти безпосередньо після отримання військовослужбовцями грошового забезпечення.

У серпні оперативники спецслужби затримали одного з офіцерів-посередників під час отримання чергової "данини" від військовослужбовця. Йому було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За результатами слідчих дій, 30 вересня організатору схеми – командиру військової частини повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших причетних до протиправної діяльності осіб.

Раніше повідомлялося, що у Харкові поліцейські незаконно затримували людей з ОРДЛО та вимагали у них гроші. Людей утримували у приміщенні автостанції.

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Автор: Світлана Макринська