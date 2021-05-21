Усіх учасників події доставлено до Печерського управління поліції для з’ясування всіх обставин.

У Києві молодик вистрілив із пневматичної зброї з вікна багатоповерхівки у бік військової частини на вулиці Євгена Коновальця, аби "похизуватися перед дівчатами".

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, про цю подію стало відомо під час моніторингу мережі інтернет.

Зокрема, поліцейські виявили відеоролик, у якому невстановлена особа з вікна багатоповерхівки стріляє в бік військової частини на вулиці Коновальця. Подія була зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління столичної поліції.

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Працівники відділу кримінальної поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів та встановили місце перебування особи, причетної до правопорушення.

Як з’ясувалося, компанія молодих людей відпочивала в квартирі та під час цього один із молодиків здійснив постріл із пневматичної зброї з вікна у бік військової частини. У такий спосіб хлопець вирішив похизуватися перед дівчатами. Правопорушником виявився 21-річний місцевий житель.

У квартирі правоохоронці провели невідкладний обшук, під час якого виявили пневматичну зброю, з якої був здійснений постріл.

Як зазначили у поліції, усіх учасників події доставлено до Печерського управління поліції для з’ясування всіх обставин. Тривають слідчі дії.

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Автор: Віталій Саєнко