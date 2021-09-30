Поліцейським загрожує від 5 до 10 років в’язниці.

У Харкові викрили двох поліцейських, які незаконно затримували людей з ОРДЛО та вимагали у них гроші.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Зазначається, що співробітники одного із секторів Харківського райуправління поліції на залізничній станції "Харків" незаконно затримували осіб, які переміщалися з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

"Погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності за порушення правил в’їзду/виїзду, порушення карантинних обмежень, участь чи фінансування незаконних збройних формувань, спільники вимагали хабарі", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Хмельницькій області судитимуть директора, який не повідомив про булінг у школіЗа інформацією поліції, людей утримували у приміщенні однієї з автостанцій, доки не отримували бажаних коштів. Зокрема, задокументовано вимагання та одержання від одного з чоловіків понад 10 тис. грн, які він мав при собі.

Прокуратура Харківської області за викритим фактом розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) та ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Матеріали скеровано за підсудністю до ТУ ДБР, розташованого у місті Полтава.

За місцем мешкання та служби викритих поліцейських проведено санкціоновані обшуки. 38-річному начальникові сектору поліцейської діяльності та його 25-річному підлеглому слідчі ДБР оголосили про підозру. До суду подано клопотання на обрання запобіжних заходів фігурантам. У разі доведення вини спільникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що в Одесі судитимуть кардіохірурга, який вимагав від пацієнта гроші за проведення безкоштовної операції на серці.

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Автор: Світлана Макринська