В Одеській області волонтери виявили труп собаки з відрізаною головою.
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Як повідомила УНІАН керівник громадської організації «Закон природи», помічниця одного з депутатів Верховної Ради Яна Титаренко, сьогодні в місті Роздільна волонтери організації виявили труп тварини.
Вона зазначила, що жінка-волонтер, яка знайшла труп, працює вчителькою, і виявила його недалеко від місцевої школи.
«На місце події було викликано поліцейських, проте вони відмовлялися приймати заяву, зазначивши, що волонтери не є потерпілою стороною ...», - розповіла Титаренко.
Вона додала, що собака поки що не впізнана.
«Це велика тварина, з обрубаним хвостом. Не виключено, що домашня. За характером рани - голову чи то відрубали, то чи відрізали ... », - розповіла громадська активістка, зазначивши, що місцеві жителі шоковані тим, що сталося.
Вона додала, що організації вдалося домогтися, щоб в поліції зареєстрували справу в установленому законом порядку.
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