Водія фури, який допустив зіткнення, затримали.

У передмісті Одеси п'яний водій на вантажівці виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з трьома автівками, одна людина загинула.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, аварія сталася сьогодні на трасі Одеса-Миколаїв близько 16:30.

"Водій вантажного Renault виїхав на зустрічну смугу руху і допустив зіткнення зі Skoda під керуванням 58-річного одесита. Від отриманих травм водій легковика загинув. Також в аварії механічні пошкодження отримали ще два автомобілі, люди, які перебували в них, не постраждали", - йдеться у повідомленні.

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Водія фури, який мав зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, зараз він проходить медичний огляд для встановлення вмісту алкоголю в його крові.

Нагадаємо, начальник Управління стратегічних розслідувань в Одеської області В'ячеслав Єфтеній попався на п'яному водінні. Полковника одеської поліції затримали у Чернівцях.

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