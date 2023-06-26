Породисту тварину розшукали та повернули до родини.

В Одеській облсті у військовослужбовця, який зараз на фронті, вкрали собаку. За повернення тварини зловмисники вимагали гроші.

Як повідомляється на Телеграм-каналі міста Білгород-Дністровський, український захисник зателефонував до муніципальної варти з проханням.

"Це було вкрай нестандартне прохання - повернути собаку, яку він залишив у знайомих для нагляду на період військової служби. Пса викрали та почали вимагати кошти за його повернення. У хлопця в місті проживає мати, яка мала на руках всі підтверджуючі документи, що собака належить їх родині", - розповіли в муніципальній варті.

Зазначається, що співробітники варти розуміли, наскільки це важливе питання для людини, яка боронить країну та не може повернути собі собаку, яка є повноцінним членом їх родини. Тому фахівці установи вирішили допомогти, знайшли породисту тварину та зафіксували її повернення матері бійця.

"Ця зустріч домашнього улюбленця з родиною, ще надовго залишиться в памʼяті у кожного з нас", - йдеться у повідомленні

Зокрема, на відео зафіксовано, як якісь чоловіки вивели на вулицю собаку на повідку. Як тільки тварина побачила жінку, почала радісно верещати та рватися до неї.

Співробітник муніципальної варти питає, чи то її собака та сам собі відповідає: "Це й так видно…". Чоловіки, у яких з поки ще невідомих причин опинилася тварина, відразу починають відходити до хвіртки, через яку, судячи за все, виходили. Жінка наполягає, щоб вони повернули повідок, на якому був собака, та каже, що його прізвисько - Бой.

Також власниця зі сльозами на очах дякує рятівникам, а Бой весь час лащиться до неї.

Викрадення тварини к Києві - що відомо

Схожа історія сталася у Києві в березні 2023 року. Зокрема зловмисники вкрали собаку із родини військового, зірки фільму "Носоріг" Сергія Філімонова та вимагали за повернення тварини 300 доларів.

За словами актора, він спочатку думав, що його улюбленець Норс загубилася. Потім стало відомо, що тварину повернули, а з викрадачами проведено "виховну роботу".

Вас також можуть зацікавити новини: