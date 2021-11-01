У затриманих немає громадянства, зазначили у Державній прикордонній службі.

В Одеській області затримали подружжя нелегалів, які перетнули держкордон з Молдовою вплав річкою Дністер.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Білгород-Дністровського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ, порушників затримали 31 жовтня.

Встановлено, що чоловік і жінка незаконно потрапили на територію України вплав.

"Попри прохолодну погоду, температура повітря в цей день підіймалася трохи вище 10°C, і швидку течію річки, ширина якої сягає близько 70 метрів, а глибина – 20 м, чоловік і жінка стрибнули у воду", – розповіли у прес-службі.

Читайте такожВ Одесі на ринку "7-й кілометр" затримали 13 нелегалів із Південно-Східної АзіїЙмовірно, що подружжя готувалося до "подорожі" заздалегідь, оскільки перед зануренням у річку, вони роздяглися та склали свої речі в поліетиленові пакети.

Подолавши дистанцію, вони вийшли на берег, переодяглися в сухий одяг і вирушили в найближчий населений пункт – Яськи, де їх затримали прикордонники.

Документів затримані при собі не мали. Пізніше було встановлено, що порушники – особи без громадянства і проживають в Придністровському регіоні Молдови.

На даний час встановлюються особи правопорушників та обставини їх подорожі.

Раніше стало відомо, що в Одесі на території Малиновського району наприкінці березня виявили нелегалів з Узбекистану, які працювали в підпільному цеху з виготовлення хлібобулочних виробів.

Автор: Лариса Козова