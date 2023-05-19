Чоловік побачив гранату під одним з колес.

В Одеській області невідомі замінували автівку підприємця.

Як повідомляє регіональний главк Національної поліції, подія сталася вранці на вулиці 28-го Червня міста Рені. За попередньою інформацією, 36-річний місцевий підприємець завів свій автомобіль, запаркований на вулиці, та в цей час під ним спрацювала вибухівка.

На щастя, чоловік не зазнав поранень. Він відразу вискочив із салону, почав оглядати свою машину та побачив гранату, зафіксовану під заднім правим колесом. Підприємець негайно звернувся на спецлінію "102".

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Під час огляду місця події вибухотехніки вилучили уламки пристрою, що здетонував, та інший, вибуховий пристрій. Зазначається, що ці предмети направлять на експертизу.

Слід зазначити, що понівечена наразі автівка була запаркована поруч з багатоповерховим житловим будинком, за кілька метрів від машини – дитячий майданчик.

В поліції кажуть, що наразі триває огляд місця події. Шукають можливих свідків події та осіб, причетних до неї. Після встановлення всіх обставин, буде вирішуватись питання щодо її правової кваліфікації.

НП з підприємцями в Одесі: останні новини

Місцеві жителі повідомляють, що днів десять тому у Рені, на вулиці Героїв України, сталася схожа подія. Зокрема невідомі влучили "коктейлем Молотова" в стіну будинка підприємця, який нібито має відношення до оброблення вантажів.

Люди вважають, що за цими інцидентами можуть стояти певні бандформування, які не хочуть втрачати контроль за півднем Одещини.

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