Стало відомо, як допоможуть людям, які їхали до Дніпра.

В Одеській області зійшов з рейок пасажирській поїзд Одеса-Дніпро. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, надзвичайна подія сталася сьогодні вночі у районі населеного пункту Жеребкове Подільського району.

"Вночі в селі Жеребкове зійшов із рейок пасажирський поїзд Одеса - Дніпро, який їхав у бік Дніпра. Постраждалих немає, людям сказали чекати на новий поїзд. Повідомляється, що пасажирський потяг зачепив останнім вагоном вантажний поїзд - і він теж зійшов з колії", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, люди не постраждали.

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Як повідомили в Одеській залізниці, у зв'язку з позаштатною ситуацією на Одещині, суттєво затримується поїзд 54 Одеса-Дніпро. В той же час наголошується, що залізничники знайшли спосіб поновити рух безпечно для пасажирів.

"Зараз робимо все для скорочення запізнення. Прибуття до Дніпра очікується у другій половині дня, для пасажирів буде організовано безкоштовний обід в дорозі та всі необхідні пересадки у Дніпрі для продовження запланованої подорожі", - розповіли в Одеській залізниці.

Згідно з розкладом, поїзд 54 Одеса - Дніпро вийшов з Одеси вчора у 20.05, прибуття очікувалося сьогодні у 09.48. Альтернативний шлях Одеса - Дніпро - поїздка автобусами.

"Укрзалізниця" оновила частину своїх маршрутів сучасними вагонами

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" оновила найбільш соціальний сегмент рухомого складу та додала свіжомодернізовані плацкартні вагони на маршруті поїзда №7/8 Київ-Чернівці. Зокрема, завдяки ремонту, вагони на чернівецькому напрямку матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети та якісне індивідуально кероване освітлення.

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