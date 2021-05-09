Дитину рятували 10 лікарів.

У Полтавській області, граючись на подвір'ї, п'ятирічний хлопчик наштовхнувся на іржавий предмет, схожий на каркас від стільця, та проштрикнув собі шию наскрізь.

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Щоб зрозуміти масштаб пошкоджень, хлопчику мали зробити комп'ютерну томографію. На місце події викликали рятувальників - вони зрізали частину металевої конструкції, яка залишилася зовні.

Потім до роботи взялися лікарі. За словами спеціалістів, дитині пощастило, адже існувала справжня загроза життю, однак штир не зачепив артерії.

"Він народився в сорочці. Ця частина арматури, яка проникла в шию, пройшла поруч із магістральними судинами та не пошкодила їх. Зараз загальний стан дитини стабільно тяжкий. Хлопчик отримує лікування, яке направлено на запобігання гнійно-септичним ускладненням", - розповів в.о. завідувача хірургічного виділення Дитячої міської лікарні Полтави Деніс Хмілевський.

Після операції хлопчик дихає самостійно, однак їсти поки не може. Тепер на нього чекає тривале лікування.

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Автор: Катерина Комолова