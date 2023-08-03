За словами чоловіка, він не тікав з місця ДТП, а лишень не помітив, що когось збив.

В Івано-Франківську депутат Яремчанської міськради Василь Павлюк на смерть збив 9-річну дівчинку та втік з місця події. Міський суд виніс вирок - чотири роки в'язниці із забороною керувати авто ще два роки.

Як повідомляє Zaxid.net з посиланням на вирок суду, ДТП трапилась 20 січня 2022 року селі Лоєва Надвірнянського району. Павлюк тоді очолював Надвірнянський лісгосп, їхав за кермом службового кросовера Renault Duster. По узбіччю йшла жінка з двома дітьми, але водій через неуважність обрав небезпечну швидкості та збив 9-річну дитину.

Чоловік після вчинення ДТП не зупинився та поїхав геть. За кілька годин дівчинка померла у лікарні.

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"Відчув стук в правій частині автомобіля, однак подумав, що це стукає ходова та не надав цьому значення. Проїхавши ще деякий час, вирішив розвернутись та подивитись чи випадково не наїхав на перешкоду на дорозі, однак проїхавши місце, де відчув стук автомобіля, нікого не побачив на дорозі, розвернувся та поїхав додому", - пояснив Павлюк у суді.

За словами, чоловіка, про вчинення ним смертельної ДТП йому повідомили працівники поліції. На автівці залишилися сліди аварії: пошкодження на правому передньому крилі та фарі.

Павлюк не визнав свою провину, запевнивши, що "постійно дивився вперед і не відволікався", але чому не бачив дитину та момент наїзду на неї пояснити не зміг.

Мати загиблої розповіла, що донька йшла позаду неї та сина. Вона не бачила моменту зіткнення, але почула крики.

Суддя Василь Тринчук визнав Василя Павлюка винним у вчиненні ДТП та у залишенні потерпілої у небезпеці, призначивши чотири роки тюрми з забороною керувати транспортними засобами протягом двох років.

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