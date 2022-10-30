Російського депутата вже затримали, з'ясували журналісти.

У Новосибірській області Росії директор Татарського Дорожнього ремонтно-будівельного управління – філії з будівництва, ремонту та утримання доріг і споруд "Новосибірскавтодор", 67-річний Сергій Мамонтов на позашляховику зніс 6-річного хлопчика, проїхався по ньому, а потім вийшов з авто, помацав потерпілого, розвів руками й поїхав.

Зловмисник був за кермом авто Toyota RAV4, повідомляє Telegram-канал Mash Siberia, посилаючись на слова місцевих жителів.

"Чоловік зніс дитину, проїхався по ній. Потім вийшов зі своєї Toyota RAV4, помацав потерпілого, розвів руками і як ні в чому не бувало поїхав", – наголошується на каналі.

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За відомостями співрозмовників, винуватця ДТП затримали, а потерпілий потрапив до реанімації з черепно-мозковою травмою та переломом стегна.

Російський Telegram-канал 112 повідомив, що Мамонтов наїхав на дитину, коли повертав у двір – в той момент хлопчик йшов додому. На каналі зазначається, що дитині швидку викликали перехожі.

Низка ЗМІ повідомили, що Мамонтов також є депутатом Татарського району від партії "Єдина Росія", лідером якої фактично є президент РФ Володимир Путін.

Що потрібно знати про партію "Єдина Росія"

Партія "Єдина Росія" є найбільшою політичною силою РФ. Цю партію ще називають "партією влади". Датою утворення "Єдиної Росії" вважають 1 грудня 2001 року.

Де-юре політсилою керує замісник очільника Радбезу РФ Дмитро Медведєв.

У зв'язку з повномасштабною агресією Росії проти України, яка розпочалася 24 лютого, у Великобританії запропонували оголосити "Єдину Росію" терористичною організацією.

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