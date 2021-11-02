Легковик протаранив житловий будинок / фото прес-служба поліції Івано-Франківської області

Трагічний випадок стався на Прикарпатті. Посеред ночі легковик влетів у стіну приватного будинку, внаслідок чого одна людина загинула, а ще одна - у лікарні.

Про це йдеться у сюжеті ТСН

В результаті аварії в стіні утворилася діра, а всередині будинку все розбито. Аварія сталася посеред ночі, коли мешканці будинку спали в кімнатах, які знаходяться з іншого боку будинку, тому з них ніхто не постраждав.

Мешканці будинку прокинулися від гучного звуку й спочатку подумали, що це був вибух. Люди вискочили на вулицю й не повірили своїм очам – в стіні їхнього будинку знаходилося авто, яке злетіло з траси.

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"Вони знесли два прольоти паркану, проїхалися по городу. Їх підняло, через що авто пошкодило гараж, після чого, перекидаючись, знесли два вольєри та вдарилися прямо посеред будинку, що аж змістився дах", - розповів житель постраждалого будинку.

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Жінка, яка була за кермом авто, сама вийшла з машини, а пасажира, який виявився її нареченим, з салону вирізали рятувальники. 34-річного чоловіка відвезли в найближчу лікарню Галича, але він помер у приймальному покої. У 29-річної водійки діагностували численні травми, її прооперували. За словами медиків, стан жінки важкий.

Попередньо, в поліції повідомили, що жінка-водій перевищила швидкість, тому не впоралася з керуванням.

Як раніше повідомляв УНІАН, схожий випадок стався в Одеській області.  Близько другої години ночі в селі Вільшанка Савранської ОТГ водій Volkswagen не впорався з керуванням і в'їхав у будинок 80-річного місцевого жителя.

Автор: Анастасія Горбачова