Частина стіни звалилася. Водій каже, що винен туман.

В Одеській області водій на іномарці протаранив стіну приватного житлового будинку.

Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, аварія сталася близько другої години ночі в селі Вільшанка Савранської ОТГ. Водій Volkswagen не впорався з керуванням і в'їхав у будинок 80-річного місцевого жителя.

За словами 64-річного чоловіка, який був за кермом, причиною ДТП став туман. Правоохоронці перевіряють водія на вміст алкоголю у крові, вирішується питання про правову кваліфікацію події.

У ДТП люди не постраждали, але частина стіни будинку впала.

Раніше в Одесі автомобіль BMW з європейськими номерами вилетів з дороги та пробив стіну виправної колонії №51 на Люстдорфській дорозі. А в області два 15-річних підлітки зіткнулися на мопедах, один з них загинув.

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Автор: Лариса Козова