В Рівненській області затримали місцеву мешканку за замах на вбивство неповнолітнього сина.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

Читайте такожНожем у спину: в Одесі чоловік зарізав знайомого через "постійні приниження" (фото, відео)Зазначається, що до поліції близько 05:30 23 квітня звернувся 15-річний житель села Біла Криниця, який заявив, що матір завдала йому ножове поранення.

«Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 40-річна жінка умисно та протиправно із невідомих поки причин нанесла удар кухонним ножем у груди синові, коли він спав у своїй кімнаті», – повідомили в поліції.

Хлопець сам викликав «швидку». Медики доставили потерпілого до лікарні, де у нього діагностували непроникаючу рану грудної клітки. Після надання допомоги його відпустили додому.

Як з’ясували поліцейські, жінка збиралася розлучатися із чоловіком та перебувала у депресивному стані.

Жодних конфліктів між рідними напередодні не виникало.

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Жінку затримали, в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом замаху на умисне вбивство вирішується питання про повідомлення їй про підозру за частиною 3 статті 15 частиною 1 статті 115 КК України.

Слідчі дії тривають. У рамках кримінального провадження будуть призначені ряд експертиз, зокрема і судово-психіатрична.

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Автор: Катерина Шварц