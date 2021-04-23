В Рівненській області затримали місцеву мешканку за замах на вбивство неповнолітнього сина.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.
Читайте такожНожем у спину: в Одесі чоловік зарізав знайомого через "постійні приниження" (фото, відео)Зазначається, що до поліції близько 05:30 23 квітня звернувся 15-річний житель села Біла Криниця, який заявив, що матір завдала йому ножове поранення.
«Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 40-річна жінка умисно та протиправно із невідомих поки причин нанесла удар кухонним ножем у груди синові, коли він спав у своїй кімнаті», – повідомили в поліції.
Хлопець сам викликав «швидку». Медики доставили потерпілого до лікарні, де у нього діагностували непроникаючу рану грудної клітки. Після надання допомоги його відпустили додому.
Як з’ясували поліцейські, жінка збиралася розлучатися із чоловіком та перебувала у депресивному стані.
Жодних конфліктів між рідними напередодні не виникало.
Мати намагалася вбити сина: що ще відомо
- Жінку затримали, в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
- За фактом замаху на умисне вбивство вирішується питання про повідомлення їй про підозру за частиною 3 статті 15 частиною 1 статті 115 КК України.
- Слідчі дії тривають. У рамках кримінального провадження будуть призначені ряд експертиз, зокрема і судово-психіатрична.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram