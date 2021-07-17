Медики оглянули два десятки людей, дванадцятьом знадобилась допомога.

У Рівненській області рейсовий автобус Київ-Вроцлав з'їхав у кювет та перекинувся.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області у Facebook.

Подія трапилась о 3:45 17 липня між селами Крупець і містом Радилів Дубенського району. На момент аварії в салоні перебували 40 пасажирів. Усі – громадяни України.

Рятувальники вивезли з транспорту 10 постраждалих і за допомогою спецінструмента деблокували ще одну людину, затиснуту між сидіннями.

Унаслідок ДТП до лікарні з травмами доправили 16 людей, йдеться у повідомленні. Старша лікарка "екстреної допомоги" у коментарі Суспільному уточнила, що на місце події приїхали 4 бригади "швидких" з області та ще дві – зі Львівщини.

Медики оглянули два десятки людей, дванадцятьом знадобилась допомога.

Аварію ліквідували 20 рятувальників з залученням 4 одиниць спецтехніки служби. Усі обставини автопригоди наразі встановлюють працівники поліції.

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Автор: Яна Ставська