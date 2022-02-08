Водій фури, яка збила хлопця, був тверезим, повідомили в поліції.

Минулої ночі на трасі "Київ-Чоп", на території Рівненської області, фура збила насмерть 25-річного чоловіка.

Як повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області, смертельний наїзд стався близько 03:30 у селі Верба Дубенського району.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля "Volvo" - 68-річний львів’янин, допустив наїзд на 25-річного жителя Чернігівської області, який перетинав проїзну частину у невстановленому місці.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці події, медики "швидкої" лише констатували його смерть.

В поліції зазначають, що за результатами освідування водій вантажівки був тверезий.

Читайте такожУ Рівному поліція "накрила" бордель, поки там надавали послуги (відео)Слідчі слідчого управління розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).

Раніше стало відомо, що у захопленому бойовиками Донецьку маршрутне таксі збило 31-річну жінку. Постраждала, зокрема, отримала відкритий перелом нижньої третини лівої гомілки.

Вас також можуть зацікавити новини: