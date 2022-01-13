Суд призначив 31-річній жінці покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки.

У Чернігові до умовного покарання засуджено жінку-водія, яка влітку минулого року на смерть збила поліцейського.

Як повідомили УНІАН в Чернігівській обласній прокуратурі, відповідне рішення ухвалив учора Деснянський районний суд Чернігова.

Суд призначив 31-річній жінці покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки. Також її позбавлено на 2 роки права керування транспортними засобами.

Згідно з рішенням суду, обвинувачена за кермом Daewoo Nexia "проявила неуважність та не врахувала дорожню ситуацію, змінила напрямок руху вліво, не впоралася з керуванням, виїхала за межі проїжджої частини, де і здійснила наїзд на пішохода". Пом’якшуючими обставинами в рішенні стало те, що жінка повністю визнала свою вину і раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності.

Рідні загиблого повідомили місцевим журналістам, що таке покарання розцінюють занадто м’яким і не погоджуються з вироком суду.

Читайте такожРозірване авто, на дорозі – жертви: у Мелітополі сталася смертельна ДТП (фото, відео)

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня 2021 року легковик збив поліцейського, який з велосипедом в руках переходив вулицю по пішохідному переходу. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Загиблий - 38-річний старший інспектор відділу ювенальної превенції Головного управління Нацполіції в області, майор поліції Олег Шарпатий.

Вас також можуть зацікавити новини: