Патрульні вироком суду обурені й подаватимуть апеліцяю.

Кам'янка-Бузький районний суд Львівщини виніс несподіваний вирок чоловіку, якого підозрювали в скоєнні одразу трьох правопорушень, у тому числі - стрілянині по поліцейських.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Інцидент зі стріляниною є на записах нагрудних камер патрульних. Там можна побачити, як чоловік стоїть навпроти копів з пляшкою та рушницею, згодом - стріляє. Патрульні кажуть - вистрілів було три: вгору та двічі в їхній бік.

"Патрони у нього не були холості. Відстань між нами була 15-20 метрів, він стріляв між нами з напарником. Ми чули, як пролетіла куля", - розповідав інспектор патрульної поліції Ростислав Зворський.

Затримати його вдалося після втечі - зловмисник проїхав на червоне світло залізничний переїзд. Він навіть зніс огорожу зупинки й виїхав у поле, де застряг у болоті. Вже після цього він погрожував копам вбивством, розмахуючи зброєю.

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Розгляд резонансної справи тривав у суді півроку й вирок виявився достатньо м'яким. Замість звинувачень у замаху на вбивство правоохоронців статтю перекваліфікували на більш м'яку про погрози правоохоронцям, бо чоловік нібито "не мав наміру заподіяти смерть копам".

"Вчиняючи замах на трьох осіб, здійснення двох пострілів є недостатнім", - йдеться у вироку суду.

Сам 30-річний засуджений в суді пояснив, що тікав, бо нібито переплутав правоохоронців з грабіжниками, поки перевозив у машині бурштин. А пив за кермом "через стрес". Патрульні такими поясненнями й загалом вироком - обурені.

Чоловіку, якого обвинувачують у порушенні правил дорожнього руху, незаконному зберіганні бурштину та стрілянині в сторону правоохоронців, призначили умовне покарання. Три роки з іспитовим терміном у два - так вирішили судді. А поліцейські вже заявили про наміри оскаржити такий вирок суду.

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Автор: Юрій Годован