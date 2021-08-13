Інспектор ювенальної поліції переходив дорогу з велосипедом на зебрі.

У Чернігові легковик на смерть збив поліцейського на пішохідному переході.

Про це повідомили в секторі комунікації Головного управління Нацполіції в області.

Згідно з інформацією, учора близько дев’ятої години вечора на пішохідному переході в спальному районі Чернігова 38-річного інспектора відділу ювенальної превенції Олега Шарпатого збив легковий автомобіль. Від отриманих тілесних ушкоджень майор поліції загинув на місці події.

"За кермом автомобіля перебувала жінка 1990 року народження. Поліцейський з велосипедом переходив дорогу "на зебрі", в цей час у нього в’їхав автомобіль", - уточнили в секторі комунікацій.

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Візуально водій була тверезою, однак це ще буде встановлюватися під час слідства.

За фактом ДТП відкрито провадження за ч. 2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху), що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Автор: Ірина Синельник