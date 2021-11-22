Бабуся з семирічною онучкою йшли на кладовище, коли чоловік цілив з рушниці в зайця.

На Тернопільщині учора, 21 листопада, неподалік села Свидова мисливець з рушниці поранив жінку та дитину.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції області.

Зазначається, що до Чортківського району приїхали мисливці з Франківської області для полювання на зайців.

"Один із чоловіків побачив здобич та вистрілив. Проте він не переконався в тому, що поруч немає сторонніх осіб, і дробинки влучили у людей", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожДівчина знайшла розчленовану жінку в холодильнику хлопця на першому побаченніПотерпілими виявилися жінка 1960 року народження та її семирічна онучка. Вони йшли на цвинтар вздовж поля. Дробинки поранили перехожих. Бабуся та дівчинка дістали легкі тілесні ушкодження - врятували зимовий одяг та відстань.

Перевірка виявила, що дозволи на полювання чоловіки мають, документи на зброю також у них є.

Інцидент внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із ч. 1 ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Львівщині мисливець застрелив чоловіка під час полювання. А на Вінниччині мисливець з рушниці підстрелив хлопчика.

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Автор: Світлана Макринська