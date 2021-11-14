Поліція відкрила провадження за статтею про вбивство через необережність.

На Львівщині під час полювання у Стрийському районі загинув чоловік. Він отримав вогнепальне поранення. Мисливець хотів поцілити в дичину, проте поцілив в іншого полювальника.

Про це повідомляє видання Zaxid.net.

Інцидент стався 13 листопада. Мисливці були на полюванні в угіддях Стрийського району. Один з них намагався підстрелити дичину з мисливської рушниці, проте влучив в чоловіка.

62-річний чоловік підстрелив 66-річного, унаслідок чого останній загинув. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 119 ККУ (вбивство через необережність). Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.

Якщо провина мисливця буде доведена, йому може загрожувати обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Раніше УНІАН вже повідомляв про схожі інциденти на полюваннях. Так, на Вінниччині мисливець з рушниці підстрелив хлопчика, дитина отримала непроникне вогнепальне поранення грудної клітки та голови. А на Одещині чоловік під час полювання застрелив свого друга. Він самостійно звернувся до поліції та розповів, що від поранення його товариш загинув на місці.

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Автор: Поліна Кузенко