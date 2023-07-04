Він сів за кермо машини свого сина, який наразі у ЗСУ, у нетверезому стані.

На Тернопільщині жінка повідомила правоохоронцям про злочин власного чоловіка, який сів за кермо чужої машини у нетверезому стані.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, попереднього дня до цього сімейства, яке проживає у Бережанському район, вже приїжджали правоохоронці за заявою про сімейне насилля.

Родичі поскаржилися прибулим поліцейським, що чоловік зловживає алкоголем й систематично влаштовує сімейні конфлікти. Відтак на порушника склали адміністративний протокол відповідно до статті 173-2 КУпАП.

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А вже наступного дня знову зателефонувала дружина порушника і повідомила, що її чоловік п'яним сів за кермо автомобіля, який належить їхньому сину. Син зараз служить в ЗСУ і строго заборонив батьку використовувати свій автомобіль, адже знає, що чоловік зловживає алкоголем.

Правоохоронці оперативно відреагували на повідомлення, встановили місцеперебування водія і запропонували йому пройти тест на стан алкогольного сп’яніння. Газоаналізатор драгер показав, що в крові чоловіка - 2,16 проміле алкоголю.

Відтак на 49-річного жителя Козівської громади склали ще адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

Під час складання протоколу чоловік почав сваритися з поліцейськими, що було оцінено як опір правоохоронцям. Тому на нього склали ще один адмінпротокол за непокору законній вимозі поліцейського (ст. 185 КУпАП).

У Тернополі голова ОСББ побив сусіда

Нагадаємо, у Тернополі стався скандал через дії голови ОСББ "Курбаса, 6": він у дворі церкви апостола Петра побив чоловіка через суперечку у сусідському чаті. За даними слідства, йшлося про удар кулаком в голову.

Конфлікт виник на тлі того, що постраждалий звернувся до нього на ім'я. Справа дійшла до суду. Голові ОСББ через бійку призначили штраф розміром у 850 грн.

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