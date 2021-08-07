Наразі поліцейські проводять експертизу кісток хлопця, але чи можна за 17 років встановити причину смерті, сказати не беруться.

На смітнику поруч села Гнилички, що в Тернопільській області, відкопали людські останки. Імовірно, 15-річного хлопця, який зник іще 2004-го. Увесь час мати шукала його і думала, що син живий. Допоки один із його товаришів і не розповів правду.

Як ідеться у сюжеті ТСН, наразі поліцейські проводять експертизу кісток хлопця - це ймовірно кістки Юрія Семенюка, який 17 років тому пішов з дому та не повернувся. Хлопець зник у березні 2004 року, а в травні йому мало виповнитися 16 років.

Недавно один із учасників цієї трагічної справи розповів і зізнався, що Юру Семенюка вбило струмом.

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"Він каже, що Юрко закопаний, його вбило струмом. Сказав, що піде у поліцію, бо не може з цим стільки років жити, вбитий йому щодня сниться", - розповіла невістка загиблого Оксана Семенюк про признання одного з учасників трагедії.

Копи допитали чоловіка і він зінався у скоєному.

"Хлопці пішли на територію току і його (Юрка, - ред.) вбило струмом. Закопали, бо боялися покарання і в пориві страху так вчинили", - розповів начальник Підволочиського відділення поліції Микола Смакула.

У цю версію не дуже вірить брат загиблого - Володимир Семенюк.

"Щось тут не сходиться.... Навіщо було спалювати одяг, ховати тіло?...", - не розуміє брат.

Володимир показує станцію, де ніби-то отримав ураження Юрко.

"Можливо була якась сутичка, щось не поділили, може кольоровий метал...не доплатили. Могли штурхнути", - говорить брат померлого.

За два тижні після зникнення Юрка двоє його друзів виїхали до Росії. Один із них лише нещодавно повернувся у село за 20 км від родини зниклого, але на зв'язок не виходить. Інший - після втечі і досі живе у Росії. А третій став кумом брата загиблого. Він зараз закордоном. Оксана Семенюк каже, що він і розповів їй телефоном, як помер Юрій та що зробили з його тілом.

"Сказав, що це правда, що я їх завіз туди, лишив їх там. Потім, каже, за деякий час я вертався туди їх забрати. Бачив, що Зайнулін йде дорогою плаче. Юра помер, током забило його. Йшов розказувати додому, людям йшов розказувати. Вони сіли в автівку, ще його брат сів, був разом з ним, його рідний брат Віталік. Вони всі поїхали, приїхали на місце, подивилися, що він непритомний. Почали йому робити штучне дихання, він ще видихнув і побачили, що він не живий, взяли його в машину і вивезли сюди і закопали", - розказала Оксана Суспільному.

Правоохоронці Тернопільщини з’ясовують, чи справді знайдені кістки належать юнаку, який зник 17 років тому. Але, чи можна за 17 років встановити причину смерті, поліцейські сказати не беруться. Поки що відкрили провадження за статтей "Зникнення людини". Товариші Юрка - у статусі очевидців. Чи можна їх притягти до відповідальності, копи скажуть лише після остаточної кваліфікації справи.

Нагадаємо, 15-річний Юрій Семенюк із села Сухівці Підволочиської громади, що на Тернопільщині, зник в березні 2004 року. 2 серпня цього року сім'я почала шукати його останки на стихійному сміттєзвалищі за селом Гнилички. Копати допомагали односельці.

Автор: Вікторія Гордієнко