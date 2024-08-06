У зв’язку з ДТП тимчасово перекритий рух автомобілів у напрямку Києва.

На трасі Київ-Одеса у Черкаській області вантажівка скоїла наїзд на пішохідний міст, який обвалився на дорогу. Про це інформує поліція Черкаської області.

"На трасі Київ-Одеса сталася ДТП. Попередньо, вантажівка здійснила наїзд на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рух автомобілів у напрямку міста Київ тимчасово перекритий. Патрульні забезпечують рух у реверсному режимі.

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За даними поліції, інформація про постраждалих уточнюється.

У патрульній поліції Черкаської області додали, що ДТП сталася на 208-му кілометрі автодороги М-05 Київ-Одеса, біля міста Умань.

Користувачі соцмереж повідомляють, що водій вантажівки дивом залишився живим.

Масштабна аварія на Подолі у Києві – деталі

Сьогодні у Києві на Подолі сталася масштабна ДТП за участі трамваїв та близько десяти автомобілів. Попередньо, постраждали шестеро людей.

Місцеві пабліки повідомляють, що трамвай без водія зʼїхав згори, розбивши близько 10 машин, і зупинився, врізавшись в інший трамвай, що рухався назустріч.

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