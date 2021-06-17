Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.

У Закарпатській області шахрайка виманила у неповнолітньої майна на понад 60 тисяч гривень. Вона пообіцяла дівчині, що поверне її хлопця.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

До Мукачівського районного управління поліції звернувся чоловік з повідомленням про те, що протягом тривалого часу його 17-річна дочка невідомій жінці віддавала гроші, ювелірні прикраси, побутову техніку, електроінструменти, телефони, планшет та інше цінне майно.

З’ясувалося, що 33-річна жінка у ролі посередника між неповнолітньою та вигаданою цілителькою, під приводом повернення хлопця дівчині, виманила у неї гроші та майно на суму понад 60 тисяч гривень.

Читайте такожЖитель Одеської області неправильно розпалював піч - троє його дітей потрапили до лікарніОкрім техніки, яку дівчина винесла з помешкання батьків, вона перераховувала на банківський рахунок зловмисниці гроші різними сумами від 300 до 3000 гривень. Загалом слідчим поліції вдалось встановити понад 40 таких епізодів.

Під час документування кримінального правопорушення поліцейські частково вилучили майно потерпілих з помешкання зловмисниці, частину підозрюваній вдалось перепродати.

У поліції відкрили кримінальне провадження за частинами 1 та 2 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Шахрайці повідомили про підозру у вчиненому злочині та вже готують матеріали для обрання їй запобіжного заходу. Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.

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Автор: Людмила Жерновська