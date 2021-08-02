Зараз жінка перебуває в реанімації.

На Закарпатті неповнолітній влаштував ДТП на батьківському авто, яке він взяв без їхнього відома.

Деталі інциденту розповіли у прес-службі обласної поліції.

Аварія сталася напередодні ввечері. Про неї правоохоронцям розповіли медики, які госпіталізували 58-річну жінку з травмами, характерними для ДТП. Виявилося, що аварія трапилася в селі Колочава Хустського району.

"Встановлено, що 16-річний односелець потерпілої, скориставшись відсутністю вдома батьків, сів за кермо сімейного позашляховика Land Rover та поїхав кататися селом. Однак не проїхавши і двох кілометрів підліток не впорався з керуванням та допустив наїзд на потерпілу – місцеву жительку. Зараз жінка перебуває у реанімаційному відділенні", - розповіли правоохоронці.

У поліції за фактом ДТП розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Авто помістили на штрафмайданчик, триває слідство.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Київщині затримали водія, який збив на пішохідному переході 12-річного підлітка й утік з місця ДТП.

До цього у Києві батько на Tesla вчив дев'ятирічного сина водіння: "учень" влаштував ДТП.

Автор: Юрій Годован