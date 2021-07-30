Автомобіль зловмисника зупинили, шляхом створення штучного затору.

На Київщині затримали водія, який збив на пішохідному переході 12-річного підлітка й утік з місця ДТП.

Деталі інциденту розповів у Facebook перший заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

ДТП сталася напередодні на Миколаївщині - в місті Первомайськ.

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"Отримавши орієнтування, ми одразу розпочали пошук. За наявною інформацією, водій поїхав трасою М-05 (Київ - Одеса) в напрямку столиці на автомобілі Mitsubishi Outlander. І вже невдовзі вказане авто виявили патрульні Білої Церкви. Екіпажі зреагували оперативно і професійно. Автомобіль порушника зупинили, шляхом створення штучного затору. За лічені хвилини водій вже лежав у кайданках. На місце викликали слідчих", - написав він.

Білошицький також оприлюднив відео операції з затримання зловмисника.

Ще одне відео затримання з'явилося на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

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Автор: Юрій Годован