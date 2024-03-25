Жінки безперервно ходили пішохідним переходом. Поліцейським вже вдалося відновити рух авто.

У двох населених пунктах Мукачівського району Закарпатської області – селах Карпати та Ракошино – місцеві жителі сьогодні зранку блокували дороги. Про це УНІАН повідомила речниця Головного управління Нацполіції в Закарпатській області Анна Дан.

За її інформацією, про блокування автошляхів поліції стало відомо близько 10:30. На місця перекриття доріг одразу виїхали працівники поліції для забезпечення безпеки руху та стеження за публічним порядком.

"На місцях перекриття руху в межах Мукачівського району працювали співробітники поліції. Близько 12:00 вдалося відновити рух транспорту на автодорозі поблизу санаторію "Карпати", а ближче до 13:00 – врегулювати рух і в с. Ракошино", - розповіла Дан.

За словами речниці, ситуація контрольована.

Дан не коментує і не називає вимоги блокувальників. Вона уточнила, що відомості буде внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією ст. 279 (блокування транспортних комунікацій) Кримінального кодексу України.

Речниця також зазначила, що вже встановлено організаторку заходів, проте наразі нікого не затримали.

"Тривають слідчі дії, відтак поліція вживатиме заходів щодо притягнення причетних до блокування до відповідальності", - підкреслила вона.

Відео блокування доріг оприлюднив закарпатський журналіст та депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола.

Він зазначив, що жінки перекрили дороги через "мобілізацію та проти ТЦК".

"Кілька десятків жінок перекрили трасу Київ-Чоп, безперервно ходячи пішохідним переходом. Дорогу перекрили в районі санаторію "Карпати" та у селі Ракошино", - заявив він.

Як повідомила УНІАН одна із місцевих жительок, багатьом водіям довелося об’їзджати Ракошино через село Червеньово. Вона також зазначила, що блокували дороги невелика кількість жінок, інші жителі стояли вздовж траси та спостерігали за ситуацією.

Конфлікт через "навідницю ТЦК" на Івано-Франківщині – деталі

На початку лютого у селі Космач на Івано-Франківщині місцеві жителі, в основному жінки, з битами самовільно зупиняли автівки через інформацію, що у них можуть бути навідники військкомів.

Зокрема, вони напали на автомобіль жінки із сусіднього села, яка разом з дитиною прямувала у Космач до відділення "Нової пошти". Подумавши, що жінка є навідницею ТЦК, вони напали на неї, хотіли витягнути з машини та вдарили по голові її 6-річну доньку.

У поліції заявили, що жителі села отримали неправдиву інформацію, яка була розповсюджена по локальних групах у соціальній мережі.

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