Ймовірна причина руйнування - порушення техніки безпеки при будівельних роботах.

В Одеському морському торговельному порту під час будівельник робіт стався обвал – одна людина загинула, ще одного чоловіка доставлено до лікарні. Як повідомляє пресслужба регіонального главку ДСНС, подія сталася ввечері 20 липня.

"На території Одеського морського торговельному порту виникло руйнування складської будівлі. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що під час руйнування будівлі під завалами опинилось два чоловіки", - розповіли в управлінні.

Працівниками ДСНС, за допомогою гідравлічного інструменту та бензорізу, було деблоковано потерпілого, 1990 року народження. Рятувальнику надали йому домедичну допомогу та передали медикам. Другого чоловіка, 1993 року народження, рятувальники вилучили вже мертвим.

"Ймовірна причина руйнування - порушення техніки безпеки при будівельних роботах. Обставини події, наразі, встановлюються", - наголошують у ДСНС.

Йдеться, що від ДСНС залучались 4 одиниці техніки, 20 рятувальників та кінологічне відділення ДСНС.

Обвал будинків в Україні

Нагадаємо, у 2023 році в Печерському районі Києва через обвал стіни під час проведення ремонтних робіт загинули люди. Зокрема, під час ремонту опорної стіни для утримання ґрунту стався обвал, внаслідок чого один чоловік загинув та ще кілька були травмовані. Поліцейські з’ясовували обставини події на будівництві столиці. Було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).

Уточнювалося, що обвал стався на вул. Лютеранська, 7/10. Замовник робіт - Печерська РДА. Ремонт проходив відповідно до підряду між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації й ТОВ "ЛКБУД". Проєктно-кошторисну документацію розробляло ТОВ "Інжинірингова компанія "Аркон". Роботи з капітального ремонту виконували 4 працівники підрядної організації.

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