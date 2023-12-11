За даними прокуратури, ще трьох чоловіків травмовано.

В Печерському районі Києва через обвал стіни під час проведення ремонтних робіт є жертви. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Під час проведення ремонтних робіт опорної стіни для утримання ґрунту стався обвал. Внаслідок чого один чоловік загинув та ще один травмований", - повідомив він. За його словами, травмованого чоловіка госпіталізовано до Олександрівської клінічної лікарні. Він зазначив, що проводяться роботи по розбору завалу.

Поліцейські наразі з’ясовують обставини події на будівництві у Печерському районі столиці.

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У відділі комунікації поліції Києва повідомили, що на місце події виїхали та працюють працівники Печерського управління поліції, слідчо-оперативна група ГУНП у м. Києві та медики. При цьому зазначають, що після з’ясування всіх обставин буде вирішуватися питання щодо кваліфікації зазначеної події.

За інформацією Київської міської держадміністрації, обвал стався на вул. Лютеранська, 7/10 під час ремонту підпірної стіни для утримання ґрунту. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Також проводяться роботи з розбору завалів.

Згідно з повідомленням, замовником ремонтних робіт виступає Печерська РДА.

"Ремонт проходить відповідно до підряду між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації і ТОВ "ЛКБУД". Проєктно-кошторисну документацію розробляло ТОВ "Інжинірингова компанія "Аркон". Роботи з капітального ремонту виконували 4 працівники підрядної організації.

Пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).

"Внаслідок отриманих травм один з робітників загинув на місці, ще трьох госпіталізовано до лікарні", - зазначається у повідомленні прокуратури.

У межах провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Новини Києва

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Сьогодні, 11 грудня, у Києві люди змушені добиратися до найближчої станції метро "Либідської" наземним транспортом, який дублює рух закритою ділянкою синьої гілки. Вранці на зупинках черг особливих не було, і громадський транспорт не повністю забитий. Однак через збільшення кількості громадського транспорту у місті тепер набагато більше заторів, також величезні черги на станції метро "Либідська", коли люди стоять по 10-15 хвилин на вулиці, тільки щоб потрапити всередину станції.

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