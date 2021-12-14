Суд обрав для нього цілодобовий домашній арешт.

Неповнолітньому, який підозрюється у вчиненні резонансної дорожньо-транспортної пригоди у Луцьку, обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

"Сьогодні, 14 грудня, Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав підозрюваному домашній арешт", - сказано у повідомленні.

Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Винуватцю ДТП загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Наїзд на пішоходів у Луцьку

Як повідомляв УНІАН, автопригода трапилась у неділю, 12 грудня, близько 14-ї години, на проспекті Соборності, у Луцьку. 16-річний керманич автомобіля Renault Megane, тікаючи від екіпажу патрульних, промчав на червоне світло та в’їхав у людей, які переходили дорогу по регульованому пішохідному переході та врізався у дерево і дорожній знак.

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Після вчинення ДТП водій та двоє пасажирів транспортного засобу намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські та небайдужі громадяни.

Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей: у реанімаційному відділенні перебуває 39-річна лучанка, її 5-річний син – в обласній лікарні; ще четверо жінок отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги не госпіталізувались.

Автор: Дмитро Хилюк