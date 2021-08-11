У ситуації розбиратимуться правоохоронці.

З'явилося повне відео інциденту в центрі столиці, де раніше сьогодні власник збройових магазинів з охороною напав на інспектора з паркування.

Запис з нагрудної камери інспектора опублікував мер Києва Віталій Кличко. Він також прокоментував інцидент у своєму Телеграм-каналі.

"Конфлікт стався після того, як інспектор із паркування виявив, що антипаркувальні стовпчики з обох боків пішохідної зони біля магазину обладнані замками і виймаються з асфальту. Він викликав спеціалістів ШЕУ, які розпочали заміну пошкоджених стовпчиків. У цей час з "Ібісу" вибіг власник мережі та накинувся на інспектора. І застосував газовий балончик. До нього приєдналися охоронці магазину", - пише Кличко.

Інспектор, за його словами, у відповідь був змушений використати газовий балончик, що входить в комплект його спорядження.

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Кличко наголосив, що міська влада вже не вперше отримує скарги на керівництво мережі магазинів зброї та порушення ними правил паркування.

"Саме тому, зокрема, на тротуарах на бульварі Лесі Українки чергують інспектори з паркування", - додав він.

Мер висловив надію на оперативне розслідування поліцією вказаного інциденту.

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Автор: Юрій Годован