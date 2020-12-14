Чоловіка направлять на психіатричну експертизу.

У Хмельницькій області правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував рушницею медикам і поліцейським.

Читайте такожВ Одесі за тортури 5-річного пасинка арештовано чоловікаЯк повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, НП сталася ввечері 13 грудня в с. Богданівці Деражнянського району.

За інформацією поліції, 39-річний чоловік мав проблеми зі здоров’ям і під час чергового загострення матір викликала до нього бригаду швидкої медичної допомоги.

«Протестуючи проти госпіталізації, медиків він зустрів з батьківською рушницею у руках. Лікарі одразу зателефонували до поліції та залишили місце події», - йдеться у повідомленні.

Бійці КОРДу та роти поліції особливого призначення майже три години вели перемовини з чоловіком, який, бігаючи по периметру домогосподарства, здійснив близько 20 хаотичних пострілів у бік правоохоронців. Стріляв почергово з гладкоствольної та пневматичної рушниць.

Правоохоронці провели штурм та затримали правопорушника без застосування зброї та спецзасобів. В ході спецоперації ніхто не постраждав.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 348 Кримінального кодексу України, згідно якої за замах на вбивство працівника правоохоронного у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Наразі чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. В рамках розслідування буде призначена низка експертиз, зокрема амбулаторно-психіатрична.

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Автор: Світлана Макринська