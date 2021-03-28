Поліція затримала 20-річного підозрюваного, в якого раніше вже були проблеми з законом.

Одна жінка загинула внаслідок нападу у громадській бібліотеці Норт-Ванкувера в Канаді. Ще шестеро людей отримали поранення.

Читайте такожВ Одесі чоловік з ножем кидався на дітей, перехожий вдарив його палицею по головіЯк повідомляє CBC, поліція затримала 20-річного хлопця, в якого раніше вже були проблеми з законом.

Напад стався в тихому передмісті. Очевидці кажуть, що чоловік з великим ножем напав на людей в бібліотеці та на території поруч. Мотив нападника поки невідомий.

Постраждалих, що вижили, доставили до лікарні. Зараз правоохоронці розшукують свідків події.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив співчуття жертвам.

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Автор: Катерина Комолова