Зловмисниця завдала тяжке поранення чоловікові за прохання зателефонувати по її мобільному телефону.

В Одесі затримана 19-річна дівчина, яка в центрі міста вдарила ножем чоловіка.

Читайте такожНа Одещині застрелили чоловіка в автомобілі - введено операцію «Сирена» (фото, відео)Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, злочин скоєно цього тижня на вул. Дерибасівській.

За даними поліції, 46-річний потерпілий попросив у незнайомої йому дівчини мобільний телефон, щоб зателефонувати.

«Обурившись на прохання незнайомця, зловмисниця спочатку насварила 46-річного чоловіка, а потім дістала ніж і вдарила його в груди. Потерпілий отримав проникаюче поранення», - повідомили в поліції.

Правоохоронців і швидку допомогу на місце події викликали випадкові перехожі. Підозрювана з місця злочину зникла.

Зазначається, що поліцейські швидко встановили особу дівчини, і через кілька днів затримали у її знайомих, де вона ховалася.

19-річній дівчині повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд призначив їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За скоєне зловмисниці загрожує позбавлення волі від п'яти до восьми років.

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Автор: Лариса Козова