В Одесі затримана 19-річна дівчина, яка в центрі міста вдарила ножем чоловіка.
Читайте такожНа Одещині застрелили чоловіка в автомобілі - введено операцію «Сирена» (фото, відео)Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, злочин скоєно цього тижня на вул. Дерибасівській.
За даними поліції, 46-річний потерпілий попросив у незнайомої йому дівчини мобільний телефон, щоб зателефонувати.
«Обурившись на прохання незнайомця, зловмисниця спочатку насварила 46-річного чоловіка, а потім дістала ніж і вдарила його в груди. Потерпілий отримав проникаюче поранення», - повідомили в поліції.
Правоохоронців і швидку допомогу на місце події викликали випадкові перехожі. Підозрювана з місця злочину зникла.
Зазначається, що поліцейські швидко встановили особу дівчини, і через кілька днів затримали у її знайомих, де вона ховалася.
19-річній дівчині повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд призначив їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За скоєне зловмисниці загрожує позбавлення волі від п'яти до восьми років.
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