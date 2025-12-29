Скоординована операція правоохоронців триває одразу в кількох районах Закарпаття, стверджує журналіст Віталій Глагола.

Силовики проводять обшуки в приміщеннях Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також за місцями проживання воєнкомів по всій Закарпатській області. Про це повідомляє закарпатський журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела.

Він зазначив, що, крім обшуків у керівника Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, слідчі дії паралельно проводяться в інших ТЦК та СП по всій Закарпатській області.

"Усе це вказує на масштабну та скоординовану операцію правоохоронних органів, яка триває одразу в кількох районах Закарпаття", - пише журналіст.

За його інформацією, підтверджується проведення обшуків в обласному ТЦК та СП, у Мукачеві, Сваляві, Воловці, а також в інших районних підрозділах ТЦК.

Також Глагола стверджує, що обшуки проходили за місцями проживання керівників ТЦК, зокрема: у керівника Закарпатського обласного ТЦК та СП Андрія Савчука, Миколи Мигалейка, Андрія Олещука, Вячеслава Дворського, Ігоря Павлова.

За даними журналіста, співробітники СБУ вже залишили будівлю міського ТЦК в Ужгороді після проведення слідчих дій.

Обшуки у керівника Закарпатського ОТЦК та СП

Сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшуки у керівника Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП) Андрія Савчука.

У відомстві зазначили, що вони відбуваються у межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (ст. 146 Кримінального кодексу України).

Згодом журналіст Віталій Глагола повідомив, що під час обшуку за місцем проживання Савчука правоохоронці виявили близько 100 тисяч доларів США готівкою. За попередньою інформацією, ці кошти не були задекларовані.

