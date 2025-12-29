Вибори через 'Дію': у Мінцифри відповіли, чи можливо це

За словами Федорова, для цього необхідні законодавчі зміни та рішення Центральної виборчої комісії.

Проведення президентських виборів через застосунок "Дія" наразі не розглядається і жодної практичної роботи в цьому напрямку не проводиться. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє "РБК-Україна".

За його словами, станом на сьогодні дискусія про вибори через "Дію" існує виключно на рівні публічних обговорень і не має жодного нормативного чи технічного підґрунтя. Ані Міністерство цифрової трансформації, ані команда застосунку не працюють над реалізацією такого інструменту.

"Для цього потрібно, щоб парламент проголосував зміни до законів, ЦВК прийняла рішення, чи потрібно це, хто це взагалі буде робити. І на сьогоднішній момент, окрім якоїсь онлайн-дискусії, роботи над цим напрямком не відбуваються", - підкреслив міністр.

Відео дня

Можливість виборів в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна, незважаючи на воєнний стан, повинна провести президентські вибори.

Згодом голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав розпорядження щодо створення робочої групи з підготовки законопроєкту про вибори.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив, що Україні необхідно опрацювати питання щодо того, чи можна проводити на виборах гібридне голосування - онлайн та офлайн.

Він підкреслив, що на виборах необхідно фокусуватися на максимізації явки, аби не було підстав визнавати вибори нелегітимними. На думку Арахамії, максимізація явки може бути забезпечена за рахунок розширення можливостей голосування: або додати до процесу декілька днів, або додати можливість онлайн-голосування.

Вас також можуть зацікавити новини: