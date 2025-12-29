Хаос літа 1952 року: хроніка ночі, коли НЛО захопили небо над закритою зоною США

У липні 1952 року нічне небо над Вашингтоном осяялося незрозумілими вогнями. Радари фіксували невідомі об'єкти, а пілоти винищувачів, піднятих за тривогою, повідомляли про фантастичні маневри й "оточення".

Навіть через 70 років ВПС США не можуть пояснити природу об'єктів, які в липні 1952 року порушили повітряний простір над Білим домом і Пентагоном.

Інцидент, що увійшов в історію як "Вашингтонська карусель", залишається одним із наймасовіших документально підтверджених випадків спостереження НЛО, який офіційно класифікований як "непізнаний", пише CNN.

Що сталося в липні 1952 року

Події розгорталися в ночі на 20 і 27 липня 1952 року. Диспетчери відразу трьох об'єктів - Вашингтонського національного аеропорту, авіабаз Ендрюс і Боллінг - зафіксували на радарах множинні невідомі цілі.

Відео дня

Об'єкти демонстрували технічні характеристики, неможливі для авіації того часу: вони здійснювали різкі повороти на 90 градусів, зависали на місці й миттєво набирали надзвукову швидкість.

Контакт із пілотами

На перехоплення були підняті реактивні винищувачі F-94. Лейтенант Вільям Л. Паттерсон доповів про візуальний контакт із чотирма яскравими вогнями, які не блимали. Під час спроби зближення об'єкти порушили стрій і оточили літак.

"Вони змикають кільце навколо мене", - повідомив пілот диспетчерам. Через кілька миттєвостей об'єкти на величезній швидкості покинули зону видимості.

Показання радарів і пілотів збігалися: це були тверді матеріальні об'єкти, а не атмосферні явища.

Офіційна версія і протиріччя

Щоб придушити зростаючу паніку серед населення і в пресі, ВПС США провели найбільшу прес-конференцію з часів Другої світової війни. Генерал-майор Джон Семфорд заявив, що причиною інциденту стала "температурна інверсія" - погодне явище, за якого шари теплого повітря спотворюють радіолокаційні сигнали, створюючи помилкові мітки.

Однак оператори радарів категорично відкинули цю версію. Згідно зі звітами проєкту "Синя книга" (Project Blue Book), фахівці наполягали, що відмінно розрізняють погодні перешкоди і сигнали від твердих металевих об'єктів. Метеорологи підтвердили наявність інверсії в ті ночі, але зазначили, що вона була занадто слабкою для створення настільки чітких сигналів.

Підсумки розслідування

Незважаючи на офіційне закриття проєкту "Синя книга" 1969 року, інциденти липня 1952 року так і не дістали пояснення і зберегли статус "невпізнаних". ВПС США заявили про відсутність доказів позаземного походження об'єктів або наявності технологій, що перевершують наукові знання того часу.

Тема залишається актуальною і 2025 року: за даними організації Americans for Safe Aerospace, кількість повідомлень від пілотів про зустрічі з непізнаними аномальними явищами (UAP) сягнула рекордних показників - понад 700 випадків за рік. Природу цих явищ, як і подій 1952 року, досі не встановлено.

Новини про інші випадки НЛО

Раніше УНІАН повідомляв, що офіс Пентагону отримав понад 700 повідомлень щодо НЛО за весь 2023 рік. Лише 118 випадків приписали повітряним кулькам, птахам і безпілотникам, тоді як ще сотні - стоять у черзі на перевірку.

Крім того, ми також розповідали про загадкові спалахи на фотографіях неба 1950-х років, які пов'язували з НЛО. Ці спалахи, які тривають менш як 50 хвилин, з'являються на одному знімку, але зникають до того, як буде зроблено наступний знімок тієї ж ділянки неба.

Вас також можуть зацікавити новини: